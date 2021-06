Campania: De Luca, investirei risorse Reddito cittadinanza per scuola e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buone notizie per ultime decisioni che si avvia a prendere il governo nazionale: assegno per i figli mi pare cosa importante. Io avrei preso reddito di cittadinanza, tolta quota per famiglie povere, poi prenderei quel che resta degli otto miliardi e lo darei per ogni figlio nelle famiglie. E per un’altra metà le destinerei tutte a scuola e università per fare del nostro sistema formativo un’eccellenza". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)