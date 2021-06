Covid: Iss, vaccinare il più possibile per allentare misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, che nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese ha sottolineato che sullo stop all’obbligo di mascherina in alcuni contesti sociali "non si è ancora discusso". "E’ un traguardo raggiungibile che dobbiamo cercare di perseguire nel tempo più breve possibile", ha poi aggiunto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. Dunque "dobbiamo vaccinare il più possibile nel mese di giugno" per poter allentare le misure, magari "da luglio". (Rin)