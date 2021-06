© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A settembre apre anno scolastico, quindi dobbiamo vaccinare popolazione studentesca: abbiamo tutti i motivi per guardare con fiducia al futuro ma anche per essere prudenti e responsabili". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)