© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stupidaggine tempo determinato in Pnrr, ci auguriamo più assunzioni in pubblica amministrazioni ma a tempo indeterminato. Gli enti sono ridotti in ginocchio per quanto riguarda il personale e a volte non si riesce a garantire neanche prestazioni e servizi essenziali". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)