Campania: De Luca, app sanitaria regionale è la più scaricata d'Italia

- "L’app della Regione Campania è l’app più scaricata d’Italia. Abbiamo 820mila utenti che utilizzano l’app, 220mila familiari registrati. Abbiamo dato attestati di vaccinazione a tre milioni di richiedenti. Vi è stato un servizio su La Stampa di Torino che ha richiamato la nostra app sottolineandone l’eccellenza. Attraverso forniamo esiti tamponi, prenotazioni per open day e si ricevono sui cellulari in tempo reale le notifiche rispetto a richieste fatte, si può comunicare con il proprio medico e estendere a propri famigliari". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)