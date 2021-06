© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comprendiamo bene che se vogliamo far decollare piano di rilancio dell’Italia dobbiamo davvero fare le riforme e integrare la pubblica amministrazione dal punto di vista quantitativo e delle figure professionali che servono: tecnici, economisti ed esperti in digitalizzazione". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)