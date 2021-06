Molise: Primiani (M5s), Corecom al collasso, 600 conciliazioni bloccate in ultimi 6 mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche in Molise l'attività del Corecom in questo ambito viaggiava a buoni ritmi, almeno finché non è sopraggiunta la quiescenza per alcuni dipendenti dell'ente. Che ormai versa in una situazione di grave sotto organico. Basti pensare - aggiunge Primiani - che, solo nel 2020, sono stati risolti positivamente più di 1.000 contenziosi. In linea con i numeri dello scorso anno, ci risulta che da gennaio siano stati aperti ben 600 tentativi di conciliazione. Ma, ad oggi, sono tutti pendenti e i tentativi di conciliazione vengono sistematicamente rinviati. In condizioni normali, il termine previsto per la conclusione della procedura conciliativa tra operatori della comunicazione e utenti è fissato in 30 giorni, mentre da quest'anno le conciliazioni somigliano sempre più a delle infinite cause civili, dai tempi biblici. Insieme ai miei colleghi ho depositato una nuova interrogazione in Consiglio, per sapere cosa intenda fare il governo regionale per risolvere questa grave carenza di personale. Chiediamo al presidente della Giunta di informarci su quante unità lavorative siano impiegate nelle conciliazioni e su quanti procedimenti siano stati congelati nell'anno in corso. Non vorremmo che il diritto alla conciliazione si aggiungesse ai tanti servizi al cittadino venuti meno negli anni, condannando i molisani al triste ruolo di 'cittadini di serie b'. Mentre nelle altre regioni i Corecom procedono spediti con le conciliazioni, in Molise, con l'effettiva sospensione del servizio, l'unica via resta quella di adire il tribunale ordinario, con un enorme aggravio di tempi e costi". (Gru)