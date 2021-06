© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo quasi completato bonifica di tutte le discariche, a metà del lavoro per eliminare le ecoballe. Un lavoro unico in Italia che deve servirci a mettere una rete di medicina preventiva". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)