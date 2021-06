Campania: De Luca, approvato catasto unico delle utenze idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo approvato il catasto unico delle utenze idriche: in Campania avevamo centinaia di pozzi non autorizzati che usavano per irrigazione o uso potabile, acqua non controllata. Abbiamo avviato controllo falde acquifere, su tutto il territorio. Abbiamo iniziato da Terra dei Fuochi per base scientifica, abbiamo attivato registro tumori che era bloccato in Campania. Questo studio ci serve a capire dove abbiamo e in relazione a cosa dei picchi d’inquinamento. L’analisi va fatta non in maniera generica sui territori ma dobbiamo sapere dove ci sono i picchi. Questo ci serve per combattere le cause dell’inquinamento". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)