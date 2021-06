Recovery: Gelmini, con Draghi profonda discontinuità in governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla governance del Pnrr si registra una "profonda discontinuità rispetto al governo precedente". Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Maristella Gelmini, nel suo intervento in videocollegamento al Festival dell'economia di Trento 2021 nell'ambito del panel "Il Pnrr tra investimenti e riforme". Il presidente "Draghi ha ritenuto importante che nella cabina di regia sieda il presidente di Regione, è un fatto di rispetto istituzionale e di rispetto della Carta costituzionale", ha spiegato la ministra per poi aggiungere che se la cabina di regia coinvolge "più Regioni è prevista anche la presenza del presidente della Conferenza delle Regioni". (Rin)