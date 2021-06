© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della perequazione "va affrontato e lo deve digerire il Nord" d'Italia, così "come il 'costo della siringa' lo deve digerire il Sud". Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Maristella Gelmini, nel suo intervento in videocollegamento al Festival dell'economia di Trento 2021 nell'ambito del panel "Il Pnrr tra investimenti e riforme". (Rin)