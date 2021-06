Napoli: Clemente, collaborazione con la cittadinanza e coinvolgimento di privati anche nel sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra città ha bisogno - ha continuato Clemente - di rimettere mano a molti dei regolamenti comunali iniziando dalla gestione dei parchi e alla cultura. Per farlo c'è bisogno di un consiglio comunale che ha le idee chiare e la forza giusta per portare a termine il percorso". "Collaborazione con la cittadinanza, un ruolo pubblico di garanzia e coinvolgimento di soggetti del privato anche sociale devono essere strumenti che contribuiscono a riattivare quei luoghi della città che il sotto-dimensionamento del personale in forza al comune ha fatto si che fossero destinati al degrado e all'abbandono", ha concluso l'assessore. Il prossimo incontro che si svolgerà giovedì 10 giugno alle 18 vedrà la presenza del presidente della Municipalità 10 Diego Civitillo e del consigliere alla Municipalità 1 Francesco Carignani e avrà come focus il ruolo e il funzionamento delle Municipalità. (Ren)