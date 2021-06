Napoli: giunta approva pre-consuntivo al 31 dicembre 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Amministrazione – commenta il sindaco Luigi de Magistris assieme a Galiero - continua a portare avanti con determinazione ed in solitudine una battaglia per la difesa dei diritti delle cittadine e cittadini napoletani evidenziando le contraddizioni e disfunzioni di un sistema normativo-contabile che invece di assicurare un vero risanamento degli enti in difficoltà finanziarie finisce per aggravarne le condizioni con la conseguenza di negare ai cittadini le prerogative minime della nostra carta costituzionale. Lo stesso Ministro Franco annuncia finalmente la valutazione di una riforma complessiva del vigente sistema di governo delle crisi finanziarie degli enti locali". "Avevamo ragione, lo abbiamo sempre saputo e non perché ce lo ricorda la campagna elettorale ma perché abbiamo sempre creduto nella città e l'abbiamo difesa, mettendoci la faccia, da soli, non risparmiandoci critiche ed affrontando le difficoltà quotidiane con senso di responsabilità e tenacia", conclude il primo cittadino (Ren)