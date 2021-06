Piemonte: Regione, restano nelle strutture residenziali gli infermieri e gli oss sotto contratto con le Asl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa Dgr autorizza, fino al 31 dicembre 2021, le Aziende sanitarie e le strutture sanitarie private o accreditate al reclutamento temporaneo del personale infermieristico e di supporto impegnato nell’emergenza Covid, in possesso di titolo abilitante o qualifica conseguita all’estero. Sarà costituito un elenco regionale dei professionisti disponibili ed in possesso dei requisiti per l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, come previsto dal Dl 18/2020 (cd “Cura Italia”). Le procedure operative per l’acquisizione delle domande e per la costituzione dell’elenco saranno a cura della Direzione regionale Sanità. (Rpi)