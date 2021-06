Napoli: Galiero e Palmieri, inspiegabile esclusione comparto alberghiero da Superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tutela e lo sviluppo dell’economia del turismo, già così gravemente penalizzata dalle chiusure dovute alla pandemia, suppone la necessità di investire con lungimiranza e di tenere insieme sviluppo e sostenibilità ambientale, anche attraverso misure strutturali di efficientamento energetico, di decoro e di messa in sicurezza". Così l'amministrazione comunale di Napoli ha espresso, attraverso gli assessori alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Annamaria Palmieri e alle Attività produttive Rosaria Galiero, la propria vicinanza al comparto alberghiero per "l'inspiegabile scelta di escludere gli alberghi dal cosiddetto superbonus del 110 per cento, la misura che finanzia la riqualificazione ambientale e antisismica degli edifici". "Mentre l’Istat ha certificato il crollo del fatturato degli alberghi, proseguono gli assessori, che nel primo trimestre 2021 è calato del 70,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, e mentre auspichiamo una rapida ripresa del turismo, ci appare importante che il governo e il parlamento scelgano di sorreggere il settore in modo strutturale intervenendo con urgenza in modo emendativo sull'attuale provvedimento", concludono Palmieri e Galiero. (Ren)