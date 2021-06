Vaccino: al via in Sardegna le prenotazioni per under 16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di vaccinazione in Sardegna apre agli under 16. Da oggi al via le prenotazioni anche per i cittadini nati dal 1982 al 2004. In corso ancora gli ultimi passaggi tecnici necessari. Per potenziare il numero dei posti e incrementare la disponibilità nelle agende degli hub e dei centri di vaccinazione della Sardegna, le prenotazioni per le nuove fasce d'età, previste inizialmente per oggi dalle 12, saranno possibili a partire dalle 18. Uno slittamento di qualche ora reso necessario per poter massimizzare l'offerta alla nuova platea sin dall'avvio della nuova fase. (Rsc)