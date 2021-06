Piemonte: Allasia al Museo Lombroso, "chi lo denigra non ne capisce l'essenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Durante la visita ho potuto apprezzare una realtà unica nel suo genere, che fornisce al visitatore i concetti utili a comprendere come e perché Cesare Lombroso formulò la teoria dell'atavismo". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, che questa mattina ha visitato il Museo Lombroso a Torino, accompagnato dal direttore Silvano Montaldo. "Giudicare eticamente teorie ottocentesche, oramai relegate ai libri di storia come periodicamente fa qualcuno che cerca solo di denigrare questa realtà, vuol dire non cogliere l’essenza stessa del museo, che rappresenta un’istituzione riconosciuta per il suo ruolo storico e scientifico in tutto il mondo". "Del resto - conclude il presidente - nessuno di noi, pur essendo convinto repubblicano, chiede per esempio di impedire le visite a Palazzo reale: la storia va conosciuta, non cancellata". (Rpi)