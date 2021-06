Cultura: "Vacuo", l'installazione visibile da lunedì a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’appuntamento a Capodimonte presso la Sala Impasti dell’Istituto Caselli-Real Fabbrica il lunedì 7 giugno 2021 alle ore 17.30, sarà l'occasione per F2Lab e Casa del Contemporaneo di presentare il lavoro del Collettivo Damp ma anche di annunciare la realizzazione di un’altra opera necessaria a "segnare" i luoghi di Materia Viva, che coinvolgerà Caterina Morigi un’artista che si concentra sui mutamenti della materia e ha già esposto in importanti spazi in Italia e non solo. Il Comune di Marcianise ha destinato al progetto e alle finalità di Materia Viva una piazzetta urbana, quella nei pressi dell’ex Macello, dove l’arte e il design pubblico potranno essere strumento di comunicazione sociale e di promozione territoriale. Partner del progetto: il Comune di Marcianise, l’Istituto Caselli-Real Fabbrica di Capodimonte, il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e le aziende Silver Prince e Airpol Italia. (Ren)