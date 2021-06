Abruzzo: Quaresimale annuncia fondi per Comuni su centri estivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Abruzzo, nell'ambito del Fondo politiche per la famiglia, ha previsto un sostegno economico per la realizzazione di progetti socio-educativi organizzati dai Centri estivi promossi dagli Ambiti sociali nel periodo 1 giugno-31 dicembre 2021. "Chiediamo ai Comuni, attraverso gli ambiti sociali di appartenenza, di attivarsi per la richiesta di contributi mirati alla realizzazione dei centri estivi - esordisce l'assessore alle politiche sociali Pietro Quaresimale -. L'obiettivo è completare la programmazione e predisporre la distribuzione dei fondi. Pertanto chi non fosse interessato può comunicarlo direttamente agli uffici". Per adempiere a questa scadenza, e quindi completare le procedure, il dipartimento Lavoro-Sociale ha inviato una nota agli ambiti sociali e all'Anci Abruzzo per sensibilizzare i Comuni a presentare la propria manifestazione di interesse. La comunicazione della rinuncia alla realizzazione dei centri estivi , fa sapere la Regione, deve avvenire entro lunedì 7 giugno. (Gru)