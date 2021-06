Covid: De Luca, senza le Regioni non ci sarebbe alcun piano vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In relazione a notizie tv che ascoltiamo, vogilo chiarire che piano di vaccinazione dobbiamo ringraziare semplicemente le Regioni italiane, specificamente i dipendenti delle nostre Asl. Per quel che riguarda lo Stato italiano, il contributo è stato o di pura e semplice distribuzione o di confusione sulle notizie fatte arrivare. Unico merito da riconoscere è prudenza in gestione mesi precedenti. Per il resto abbiamo avuto solo banchi a rotelle, primule che non abbiamo fatto più e tanta confusione. Senza Regioni che reggono il piano di vaccinazione, altro che governo e commissariato. Se fosse stato tutto in mano allo Stato, avremmo avuto l’ecatombe". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)