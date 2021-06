Sardegna: arriva anche nell'isola la prima edizione della "Merenda nell'oliveta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una passeggiata tra gli olivi secolari, un assaggio di pane e olio, una visita ad un vecchio frantoio. Anche in Sardegna arriva la prima edizione della "Merenda nell'oliveta". Stamane, nella sede dell'assessorato regionale della Difesa dell'ambiente, è stato presentato in conferenza stampa, l'evento che celebra la millenaria cultura dell'olio d'oliva con merende programmate nei fine settimana del mese di giugno. "In un momento così difficile la Sardegna, la grande isola verde, riparte puntando sul suo patrimonio ambientale nell'ottica della valorizzazione dei territori - ha detto l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, partecipando alla presentazione dell'evento -. La Giunta Solinas considera il tema della sostenibilità ambientale interconnesso con settori strategici come la cultura, l'economia e il turismo. La piccola proprietà terriera è un'importante forma di integrazione del reddito delle famiglie, e di presidio del territorio. Iniziative come queste rappresentano un modo per tutelare l'ambiente, un'occasione di speranza e di riscoperta della bellezza di luoghi meno conosciuti". (segue) (Rsc)