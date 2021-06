Napoli: domani conferenza stampa allo stadio Maradona su servizio rimozione veicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani alle ore 10 nel piazzale esterno dello stadio Diego Armando Maradona (lato distinti) la conferenza stampa degli assessori alla Polizia Locale Alessandra Clemente, alla Viabilità Marco Gaudini, al Bilancio Rosaria Galiero e del Comandante della Polizia Locale Ciro Esposito. L'annuncio in una nota del Comune di Napoli: "La conferenza servirà a presentare il servizio in concessione che parte lunedì 7 giugno di rimozione, deposito e custodia dei veicoli che sostano in violazione alle norme del Codice della Strada aggiudicato, a seguito di gara europea, al Raggruppamento Temporaneo di Impresa “Bourelly Healh Service-VM Service”, che mostrerà nel piazzale una parte della flotta dei 25 carri gru". (Ren)