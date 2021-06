Abruzzo: progetto di innovazione per rilanciare genetica medica ospedale L'Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un investimento in termini di innovazione e formazione professionale per rilanciare la Genetica medica dell'ospedale di L'Aquila, diretta dal professor Francesco Brancati, potenziando la prevenzione e la medicina preventiva e personalizzata, sviluppando appositi test molecolari e avviando ambulatori dedicati a malattie specifiche. E' il progetto messo a punto dalla direzione Asl, in sinergia con l'Università di L'Aquila, che muoverà i primi passi con i test di oncogenetica, riservati per ora principalmente alle donne. I primi test saranno effettuati nelle prossime settimane e riguarderanno i tumori alla mammella, all'ovaio e altre malattie di predisposizione oncologica. Gli accertamenti genetici, che saranno compiuti su pazienti selezionate in base a determinati criteri, serviranno a individuare le varianti del Dna anche sui familiari non colpiti da tumori, attivando protocolli di prevenzione personalizzata. Fondamentale, in questa ottica, è la formazione di personale specializzato, in particolare di un'infermiera da istruire secondo il modello del genetic nursing anglosassone. Questa figura avrà il compito di spiegare alle pazienti finalità e obiettivi del test genetico durante tutto il percorso diagnostico: una fase cruciale per far comprendere a fondo l'importanza degli accertamenti a cui ci si sottopone. (segue) (Gru)