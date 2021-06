Abruzzo: progetto di innovazione per rilanciare genetica medica ospedale L'Aquila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro filone al femminile, su cui il servizio di genetica medica investirà, è quello della diagnosi prenatale, per la quale è stato già avviato l'iter per giungere all'apertura, prevista a settembre, di nuovi ambulatori e all'introduzione di nuovi test specifici. Ci sarà così un servizio riservato alle gestanti tramite un percorso assistenziale che si snoderà dalla data della gravidanza fino al parto, in stretta collaborazione con la ginecologia dell'ospedale. Una novità importante che consentirà alle donne di disporre di prestazioni all'insegna di test genetici tra i più avanzati al mondo, grazie a un accordo con l'Università. Nei prossimi mesi, con la disponibilità dei nuovi locali, saranno attivati ambulatori specifici (a tema) per malattie rare, malattie neurologiche e del neurosviluppo nonché per la prevenzione cardiovascolare. "Ringrazio il direttore sanitario, Alfonso Mascitelli e il direttore generale, Roberto Testa", afferma il professor Brancati, "per l'attenzione dedicata alla genetica medica, disciplina in grande espansione e che può fare da volano a tutte le branche specialistiche". (Gru)