- I vaccini in vacanza "servono per dare un servizio in più a quelle famiglie che ad esempio si trasferiscono per l’estate nelle seconde case". Lo ha detto il presidente della regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, intervenendo a "Studio 24" su Rainews. "Stiamo parlando di un numero di casi limitato", ha aggiunto. (Rin)