Campania: Bonavitacola, entro 5 anni tolte ecoballe

- "Dallo studio di esposizione nella popolazione suscettibile all'inquinamento ambientale presentato ieri sono emersi dati interessanti che indicano delle diversità di condizione tra territori della regione". Così il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, intervenuto questa mattina durante la trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc targato Italia. "C'è un situazione da non generalizzare - ha continuato Bonavitacola - ma ci sono delle singolari condizioni che destano maggiore attenzione. In particolare per il fenomeno delle polveri sottili e dell'inquinamento atmosferico. Non siamo ancora ad approdi di certezza con determinate patologie ma ci sono elementi di pressione importanti. Vanno monitorati nel tempo". "Ci hanno attaccato addosso - prosegue - il marchio della terra dei fuochi. Negli anni passati abbiamo vissuto problemi, come quello dell'emergenza dei rifiuti, che però adesso è alle nostre spalle. C'è la moda di chiamarci terra dei veleni, dei fuochi, della criminalità. Il comandamento della nostra amministrazione invece è di contrastare le brutture ed esaltare le bellezze di questa straordinaria terra". "Sulle ecoballe - ha detto ancora il vicepresidente - va considerato che il finanziamento è stato reso concreto dal 2016 e abbiamo individuato tre filiere: il primo è quello del trasporto fuori regione che è in via di completamento. Il secondo pensato per la produzione di combustibile. Il terzo è l'impianto per la produzione di materiali riutilizzabili. Queste ultime due filiere hanno richiesto anni. Riusciremo a togliere tutto per la fine dei 5 anni del nostro secondo mandato", ha concluso Bonavitacola. (Ren)