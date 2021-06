Sardegna: sindaco di Cagliari Truzzu ripropone a sorpresa progetto Betile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Cagliari riprende corpo l'idea di realizzare il Betile, il Museo nuragico e di arte contemporanea sarebbe dovuto sorgere nell'area davanti al mare, alle spalle dello stadio, compresa tra il parcheggio Cuore e i palazzi area del quartiere Sant'Elia. A darne l'annuncio in Consiglio comunale è stato il sindaco del capoluogo sardo, Paolo Truzzu. Il Museo nuragico e di arte contemporanea progettato da Zaha Hadid sul lungomare Sant'Elia lo aveva fortemente voluto l'allora governatore Renato Soru all'inizio degli anni duemila. Ad aggiudicarsi la progettazione nel 2005 era stata l'architetto anglo-irachena Zaha Hadid (morta nel 2016). Una struttura avveniristica che avrebbe potuto accogliere 75 mila visitatori all'anno, per costruire la quale allora si prevedeva di spendere 84 milioni di euro: la consegna dei lavori era stata prevista a gennaio 2008. Nella struttura erano stati previsti diversi settori tra cui spazi espositivi, spazi d'archivio e deposito, aree per la ristorazione, per conferenze, spettacoli, per un estensione complessiva di 12 mila metri quadrati. Poi tutto si arenò. (segue) (Rsc)