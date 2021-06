Sardegna: sindaco di Cagliari Truzzu ripropone a sorpresa progetto Betile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora il progetto riprende corpo grazie anche all'approvazione da parte dell'assemblea civica delle varianti urbanistiche per il nuovo stadio del Cagliari calcio e la riqualificazione dei quartieri Sant'Elia e San Bartolomeo. Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale i quartieri in questione devono diventare un'area che sia visitata dai cagliaritani e dai turisti 365 giorni all'anno. Il progetto per la riproposizione del Betile ha incassato anche il sì del consigliere di minoranza Camilla Soru, figlia di quel Renato Soru che si era battuto per quel progetto. Gli altri consiglieri di minoranza si sono astenuti. (Rsc)