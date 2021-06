Napoli: Clemente, collaborazione con la cittadinanza e coinvolgimento di privati anche nel sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto ieri sera, alle ore 18 presso Study Room Pozzuoli (Na), l'incontro della scuola di formazione politica "Stand up" con Alessandra Clemente, assessore al Patrimonio e candidato sindaco al Comune di Napoli. Il confronto ha visto protagonisti tanti giovani dell'associazione "Napoli 2030" che hanno deciso di organizzarsi per costruire uno spazio di protagonismo nel prossimo momento elettorale. L'incontro ha avuto come focus "il funzionamento della macchina amministrativa comunale per fornire alle nuove generazioni una maggiore competenza per orientarsi nella scelta e nell'impegno personale nella prossima tornata elettorale". "Il diritto è uno strumento di liberazione". Ha detto l'assessore Clemente durante l'incontro. "Tutti noi - ha proseguito - dobbiamo sapere che attraverso le regole possiamo realizzare le idee e i progetti per la città che sogniamo. Anche quando ci sembra che la macchina amministrativa e normativa ci leghi e incateni i nostri sogni non dobbiamo mai smettere di credere che le regole sono alla base della vita democratica". (segue) (Ren)