Emilia-Romagna: Piccinini (M5s), tutela ambiente e benessere animale nello statuto della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inserire la tutela dell'ambiente e quello del benessere degli animali all'interno dello Statuto della Regione Emilia-Romagna. È quanto prevede un progetto di legge presentato dal Movimento 5 stelle a firma della capogruppo e presidente della commissione Statuto e Regolamento, Silvia Piccinini, sulla scia di quanto sta avvenendo a livello nazionale con la modifica dell'articolo 9 della Costituzione che recentemente ha avuto l'ok della Commissione Affari costituzionali del Senato e che così potrà proseguire il suo percorso parlamentare. "Quando questo iter si concluderà – spiega Silvia Piccinini – l'Italia finalmente potrà allinearsi ai tanti paesi europei che prevedono proprio la tutela dell'ambiente e degli animali all'interno delle loro carte costituzionali. Allo stesso modo crediamo che anche la Regione possa fare la propria parte, modificando il suo statuto per sancire, per esempio per quel che riguarda l'ambiente, quella che oggi è diventata una condizione imprescindibile proprio perché si fonda sulla consapevolezza del contesto naturale nel quale viviamo e di cui siamo parte e, al tempo stesso, della necessità di operare per la sua tutela. E in questo quadro rientra anche il tema della salvaguardia degli animali e dell'adozione di misure per garantire il loro benessere". (segue) (Ren)