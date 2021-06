Sardegna: inaugurata oggi la rotta aerea Forlì-Cagliari di EGO Airways

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Embraer 190 "Martina", della neonata compagnia aerea EGO Airways, è atterrato oggi per la prima volta a Cagliari, inaugurando così il collegamento tra l'hub di Forlì e il capoluogo della Sardegna. L'aereo, arrivato poco prima delle 11 della mattina, è stato accolto all'aeroporto "Mario Mameli" con la scenografica cerimonia del cannone d'acqua. La nuova rotta, che permetterà di raggiungere una delle destinazioni più amate per le vacanze estive, sarà operativa per tutta la stagione (prenotazioni possibili fino al 30 ottobre) con due voli settimanali, lunedì e venerdì. "L'Italia tutta sta per ripartire e la voglia di vacanza, dopo questi mesi difficilissimi per tutti, è tanta. Anche per questo motivo siamo estremamente felici di 'inaugurare' il mese di giugno con il nuovo collegamento tra il nostro hub di Forlì e l'aeroporto di Cagliari - ha affermato il presidente di EGO Airways, Marco Busca -. Questa partnership, che affianca l'operativo su Olbia, ci permette di rafforzare la nostra presenza in Sardegna, in un momento storico in cui le destinazioni di mare italiane sono particolarmente richieste. Fin dalla fondazione della nostra compagnia, uno degli obiettivi è stato offrire nuove opportunità ai passeggeri che si spostano tra il Nord e il Sud e le isole del Paese, per vacanza o per lavoro: la nuova rotta Forlì-Cagliari, in questo senso, ci renderà ancora più competitivi sul mercato nazionale". (segue) (Rsc)