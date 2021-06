Covid: Sardegna, dati ancora in calo, Isola aspira a zona verde europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna resterà in zona bianca per la seconda settimana consecutiva ma strizza l'occhio alla zona verde europea, quella a cui possono accedere le regioni con meno di 25 casi per 100 mila abitanti e della quale fa già parte il Molise. Nell'Isola, secondo il report Iss-Ministero della Salute, prosegue il calo della curva epidemiologica in Sardegna, secondo i dati relativi alla settimana 24 maggio-30 maggio 2021 l'indice di trasmissibilità Rt è pari a 0,55. L'aspirazione ad entrare nella zona verde europea è motivata dal fatto che nella settimana presa in considerazione dal report nazionale i casi accertati sono stati 197 (-24,5 per cento rispetto alla rilevazione precedente) e la prima parziale stima sui 100 mila abitanti registra una forbice tra gli 11 e i 12 casi, con un calo dei focolai dell'84 per cento. Confermata la classificazione complessiva del rischio bassa e anche gli indici sotto soglia per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nei reparti di medicina (8 per cento) e terapia intensiva (6 per cento). (Rsc)