Covid: Torino, Unione Industriale inaugura hub vaccinale (2)

- Sono oltre 700 le aziende che hanno aderito all’iniziativa, per un totale di circa 30mila persone da vaccinare. Le inoculazioni verranno effettuate dal personale sanitario e medico della Clinica For-naca, una delle tre strutture Humanitas di Torino. A regime, si arriverà a circa 800 somministrazioni al giorno e la struttura resterà aperta dalle 8 alle 20 per 7 giorni la settimana. Il centro è stato allestito secondo le indicazioni dell’ASL TO1 Città di Torino e con il supporto operativo del Gruppo Sanità dell’Unione Industriale, nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza stabiliti dalla Regione Piemonte. “L’Unione Industriale di Torino – ha dichiarato il Presidente Giorgio Marsiaj – si è messa a disposizione delle Aziende Associate e dei loro dipendenti per contribuire a uscire più rapidamente possibile dalla crisi pandemica. Come ha affermato di recente il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, solo con il prosieguo della campa-gna vaccinale ci potrà essere un’accelerazione della ripresa economica”. (Rpi)