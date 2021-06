Napoli: sabato riapre Parco sommerso di Gaiola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato, in occasione della giornata mondiale dell'ambiente, riapre il Parco sommerso di Gaiola dopo 6 mesi e l'area di balneazione pubblica. Firmato l'accordo tra Comune di Napoli, autorità portuale e Ministero dell'Ambiente, attraverso l'Ente gestore del Parco Sommerso di Gaiola, che sottoscrive una collaborazione tra istituzioni per consentire ai cittadini la fruizioni degli spazi del Parco e della spiaggia pubblica. Il Comune di Napoli in una nota fa sapere che sulla base dei dati raccolti durante la stagione scorsa, infatti, il 98 per cento dei fruitori ha espresso grande apprezzamento sulle condizioni di vivibilità, sicurezza, pulizia e decoro dell'area, scaturite dalle misure di contingentamento degli accessi. Ascoltando i suggerimenti degli utenti, circa il 20 per cento suggeriva alcuni miglioramenti nel sistema di prenotazione, per migliorare sempre più la fruizione pubblica dell'area, garantendone ancor più una pluralità di accesso ai cittadini, si è provveduto a far realizzare un nuovo sistema di prenotazione che permetterà di inserire dei blocchi sulla possibilità di uno stesso utente di prenotare l'accesso per più di due turni a settimana e delle penalità per le "prenotazioni fantasma", ovvero le prenotazioni fatte da utenti che poi non usufruiscono dell'accesso, privando inutilmente altri utenti di posti utili. Approfittando della chiusura al pubblico imposta dalle misure anti Covid, in questi mesi, sono stati effettuati lavori, non più procrastinabili, al muro di contenimento del terrapieno che costeggia la lunga pedamentina di accesso al Parco che si diparte da Discesa Gaiola. (segue) (Ren)