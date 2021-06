Campania: Patriarca (Fi), il centrosinistra si oppone a stop tassa caccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vizio è antico e non passa. La sinistra quando bisogna ridurre le tasse non si smentisce mai". Lo dichiara Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia un Consiglio regionale della Campania. "Come opposizione - dice - avevamo presentato, per le attività venatorie, una richiesta di riduzione del 50% per la tassa regionale sull'annualità 2021/2022. Una mediazione per rispondere alla difficoltà di un intero settore. Il centrosinistra prima ha aperto e poi ha fatto marcia indietro, nel collegato alla finanziaria è mancato il coraggio questo non significa che noi ci fermeremo", conclude Patriarca. (Ren)