Vaccino: De Luca, privilegiare regioni con popolazione più giovane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la vaccinazione ai maturandi abbiamo voluto dare priorità ai giovani per evitare problemi a ridosso dell'esame di maturità". Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca a margine della conferenza stampa di presentazione dello studio "Spes". "La Campania - prosegue De Luca - ha la popolazione più giovane dell'Italia quindi confido che il commissario all'emergenza Covid Figliuolo decida di destinare alle regioni più giovani le forniture necessarie per affrontare questo periodo dell'anno, come hanno fatto per le regioni con popolazione più anziana nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Presenterò questa richiesta oggi in sede di Conferenza delle Regioni".(Ren)