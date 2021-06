Piemonte: Consiglio regionale, illustrato in commissione il Piano energetico ambientale regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito, tra le Commissioni Ambiente e Protezione civile, si è svolta l’illustrazione della proposta di legge numero 118: “Norme in materia di soccorso alpino e speleologico”, primo firmatario Paolo Ruzzola (Fi). “L’intervento legislativo – ha spiegato Ruzzola – è teso ad aggiornare la norma regionale, sia in ragione dei recenti interventi nazionali sia per l’importanza e il valore delle professionalità di cui è portatore il servizio, che rendono fondamentale una strutturazione più efficace del rapporto con la Regione”. Il soccorso alpino e speleologico piemontese rappresenta una realtà che nel tempo si è andata sempre più strutturando e qualificando per competenze e professionalità. Attualmente può contare su un organico di oltre 1.200 volontari suddivisi in 56 stazioni di valle che hanno garantito la gestione di quasi 2mila eventi di soccorso. Nelle oltre 1.200 missioni di soccorso effettuate, in quasi 1.000 (pari a circa il 90%) si è reso necessario l’intervento con l’elicottero. Con la nuova normativa le convenzioni verranno stipulate dalla Giunta regionale e avranno durata triennale e non più annuale. Il testo presentato, che consta di nove articoli, contiene la clausola di invarianza finanziaria e quella della dichiarazione d’urgenza”. Presentati dalla maggioranza alcuni emendamenti che hanno tenuto conto delle osservazioni fatte pervenire dalle associazioni. Nominati i relatori del provvedimento: Ruzzola per la maggioranza, Alberto Avetta (Pd) e Sarah Disabato (M5s) per le minoranze. (Rpi)