Sardegna: arriva anche nell'isola la prima edizione della "Merenda nell'oliveta" (2)

- La manifestazione coinvolge 13 Regioni italiane e oltre 70 città dell'olio, ed è promossa dall'Associazione nazionale città dell'olio e patrocinata dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dal ministero per i Beni e le Attività culturali, in collaborazione con la Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt). I comuni sardi che hanno aderito all'iniziativa sono nove. A Ittiri il 30 maggio la prima merenda, seguono Sennori (06/06) Serrenti (19/06) Samatzai (20/06) Gonnosfanadiga, Sini e Usini (26/06) Cuglieri, Ilbono (27/06). Previsti percorsi di trekking, escursioni in bici, degustazioni di pane e olio, visite ai frantoi, esperienze e analisi sensoriali, organizzate nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. (Rsc)