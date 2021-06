Napoli: Nappi (Lega), De Luca non vuole commissari? Si rilegga "patto" per Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per De Luca i commissari governativi non servono? E allora come fa a sostenere Manfredi che, per candidarsi sindaco, ha preteso che ce ne fosse uno nel "pacco" per Napoli a cui affidare le rogne? La verità è che queste sinistre sono spregiudicate e pronte a sostenere tutto e il contrario di tutto per la loro convenienza. Non è più tempo di imitare Crozza, ma di fornire risposte ai cittadini. Il centrodestra è al lavoro per ridare prospettiva e dignità alla terza città d'Italia". Lo ha dichiarato in una nota Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli.(Ren)