Sardegna: rete ciclabile, al via integrazione due itinerari nell'oristanese, 33 milioni per ciclovia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un segnale importante arrivato alla vigilia della ricorrenza odierna, ovvero la Giornata mondiale della bicicletta, e che testimonia l'impegno di questa Giunta per modernizzare il territorio e consentire nuove forme di sviluppo e trasporto sostenibili", ha detto l'assessore Salaris, evidenziando l'importanza della realizzazione di una rete infrastrutturale dedicata al cicloturismo e progettata in chiave di intermodalità rispetto ad altri mezzi di trasporto. Nel dettaglio, la convenzione approvata dall'esecutivo regionale consentirà lo svolgimento in modo coordinato delle attività necessarie per consentire che il tratto dell'itinerario prioritario "Terralba-Oristano-Bosa" della rete ciclabile regionale possa assumere la valenza di percorso ciclopedonale nel tratto costiero di Bosa Marina. Con l'obiettivo di attuare una collaborazione virtuosa tra enti e aziende pubbliche e ottimizzare le risorse disponibili per ciascun intervento, l'Arst metterà a disposizione dell'Unione dei comuni il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'itinerario affinché l'Ente possa realizzare il percorso ciclopedonale sul mare di propria competenza. (segue) (Rsc)