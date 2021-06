Campania: il nuovo Psi dei Liberalsocialisti si riorganizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Psi, il movimento dei LiberalSocialisti del garofano rosso, si riorganizza in Campania. Il responsabile regionale e vice segretario nazionale, Gennaro Salvatore, e il responsabile organizzazione Antonino Di Trapani, hanno incontrato i responsabili provinciali della Regione, Claudio Maggi per Napoli, Luca Coronella per Caserta, Antonio Di Cunzolo per Salerno, Marilena Vivolo e Volpe per Avellino. "Faremo - dice Salvatore - liste di partito dove possibile, garantiremo presenza in ogni elezione. Lavoreremo per un centrodestra unito ed aperto al mondo riformista e liberale. A Bagnoli candideremo la Vivolo a sindaco, a Battipaglia Brunello Di Cunzolo è il nostro nome".(Ren)