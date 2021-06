Abruzzo: Marsilio, Giochi del mare di Vasto evento simbolo di ripartenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la città di Vasto e per l'Abruzzo - ha dichiarato il presidente Marsilio - si tratta di un grande evento che segnerà anche un momento simbolico visto che coinciderà con l'avvio della zona bianca dopo il superamento della fase critica della pandemia. Nel frattempo - ha proseguito - la campagna vaccinale sta procedendo bene se è vero che l'Abruzzo, secondo una classifica ufficiale, si è attestato a terzo posto in Italia per numero di vaccini somministrati in rapporto alla popolazione. Sono certo che Vasto, grazie a questa manifestazione, offrirà il volto migliore dell'Abruzzo di fronte alle centinaia di atleti, tecnici ed appassionati presenti nei giorni di gara. Sarà una vetrina importante per tutto il territorio sia sotto il profilo della promozione turistica - ha sottolineato Marsilio - sia per il connubio tra sport e salute che, grazie all'impegno della Asl, vedrà equipe di cardiologi mettersi a disposizione nel villaggio della salute per effettuare screening cardiologici gratuiti con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari". (segue) (Gru)