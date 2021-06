Abruzzo: Marsilio, Giochi del mare di Vasto evento simbolo di ripartenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un villaggio di sport sarà attivo sull'arenile di Vasto dove verranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per rendere possibile ogni attività fisica secondo i protocolli anti-Covid. Ci sarà spazio anche per il nuoto pinnato di fondo, video sub, foto sub, safari fotosub e poi surfcasting, una modalità di pesca sportiva che si effettua dalla spiaggia, traina costiera e canna da riva. "I Giochi del mare a Vasto - ha spiegato l'assessore Liris - sono la dimostrazione che quando le Istituzioni remano nella stessa direzione, si possono raggiungere risultati concreti. In questa occasione, grazie allo sport, siamo in grado di regalare a tutti un messaggio di ritorno alla vita. Sia in termini di ricaduta socio-economica su tutto il territorio coinvolto dall'iniziativa sia puntando sul binomio attività fisica e salute che poi vanno di pari passo con una sana e corretta alimentazione. Come Regione - ha concluso Liris - riteniamo che, proprio in questo momento, i grandi eventi, come ad esempio le tappe abruzzesi del Giro d'Italia di ciclismo e questi Giochi del mare, servano a rivitalizzare sia il tessuto economico di un territorio che a restituire alla popolazione la gioia di una ritrovata socialità. Ovviamente, sempre tenendo presente il rispetto delle misure che ci proteggono dal rischio di contagio". All'incontro con la stampa hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Coni regionale, Enzo Imbastaro, e Antonello Passacantando, il coordinatore regionale di educazione fisica dell'Ufficio scolastico regionale. Non a caso, negli ultimi due giorni della manifestazione, saranno proprio gli studenti a cimentarsi in 15 diverse discipline alla ricerca del proprio talento. Come testimonial interverrà l'ex campione di pallavolo Andrea "Lucky" Lucchetta. (Gru)