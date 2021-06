Maltempo: Mipaaf, da Conferenza Regioni ok a rimodulazione riparto tra Regioni per danni 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, con il terzo decreto vengono definiti per il 2021 e per le successive annualità, i criteri di priorità per l’assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura. Scopo del decreto è quello di sostenere le imprese di pesca e acquacoltura che fronteggiano danni alle strutture produttive e alla produzione causati da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Le imprese di pesca e acquacoltura potranno accedere all’apposito riparto del "Fondo di solidarietà nazionale della pesca" (pari a 6.000.000 per il 2021 e 4.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023) presentando apposita domanda in cui va evidenziata la perdita per danni alla produzione causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che l’entità dei danni riscontrati nell’anno della calamità, raggiunga la soglia del 30 per cento rispetto al fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti l’evento dichiarato calamitoso. Il contributo concesso, per i danni alla produzione e alle strutture produttive, è pari al 70 per cento del danno accertato, entro i limiti delle risorse disponibili. (Com)