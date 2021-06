Napoli: a Secondigliano ripartono i progetti sociali, oggi la presentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, venerdì 4 giugno, alle ore 16.30 presso la biblioteca comunale Guido D'Orso di Secondigliano, quartiere periferico a Nord di Napoli, si terrà la presentazione dei progetti: "Percorso Maddaloni" che approda anche sulla Settima Municipalità, la "Biblioteca per bambini e bambine" dell'associazione Era e lo "Sportello antiviolenza" dell'associazione Agorà. Il presidente della Settima Municipalità di Napoli, Maurizio Moschetti, ha affermato: "Finalmente dopo il periodo della Pandemia da Covid ripartono i progetti sociali per i territori in difficoltà come Secondigliano. Grande soddisfazione per la ripresa e in particolar modo per la presenza sul territorio del Maestro di Judo, Gianni Maddaloni". (Ren)