Sardegna: rete ciclabile, al via integrazione due itinerari nell'oristanese, 33 milioni per ciclovia (3)

- Guardando alla rete ciclabile regionale nel suo complesso (2.700 chilometri, 52 itinerari da Nord a Sud dell'isola), per la realizzazione dell'infrastruttura sono oggi disponibili diverse linee di finanziamento per un importo complessivo che supera i 33 milioni di euro. Agli 8 milioni del piano regionale Infrastrutture, si aggiungono 1.200.000 di risorse regionali, 7.500.000 di risorse a valere sui fondi Por Fesr 2014-2020 e 16.600.000 di fondi nazionali (decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Per quanto riguarda la ciclovia della Sardegna, che naturalmente è compresa nella rete ciclabile regionale e che ha un'estensione di circa 1.200 chilometri, in sede di Coordinamento tecnico della commissione infrastrutture, mobilità e territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome, i tecnici del ministero hanno illustrato una bozza di riparto delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che assegna alla Sardegna un finanziamento di 33 milioni di euro. (Rsc)