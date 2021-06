Campania: Pierro (Lega), sospensione Aba, interrogazione a De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con una nota circolare del 26 maggio l'Asl Salerno ha comunicato ai centri accreditati e alle equipe Aba ad esse afferenti la sospensione dell'erogazione del trattamento Aba nei periodi: 1-31 agosto e 15-31 dicembre. Non ci stanno i consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi e Attilio Pierro che presentano interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Campania, avente ad oggetto l'interruzione dell'erogazione del trattamento Aba ai pazienti con disturbo dello spettro autistico in Provincia di Salerno", così la Lega Campania in un comunicato. Il consigliere regionale Attilio Pierro ha detto: "La funzione principale di un trattamento sanitario assistere il paziente con professionalità e continuità, l'Aba è l'analisi applicata del comportamento che, nei bambini con autismo, serve a monitorare miglioramenti nelle specifiche abilità (ad esempio capacità di comunicazione, gioco, interazione sociale, competenze accademiche) riducendo al minimo i loro comportamenti-problema (ad esempio auto-lesioni, aggressività)". (segue) (Ren)