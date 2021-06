Campania: De Luca, enorme numero di pozzi abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo in Campania un enorme numero di pozzi abusivi. Nello studio che abbiamo promosso abbiamo dato vita a norme uniche innovative, su tutte il catasto delle utenze idriche". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della presentazione dello studio di biomonitoraggio ambientale "Spes" con l'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno. "Abbiamo scoperto che si utilizzava acqua non controllata anche negli allevamenti - aggiunge - e abbiamo quindi dato avvio a un lavoro strutturale per censire e denunciare". Sul versante sanitario De Luca ha aggiunto: "Con la nostra indagine abbiamo rilevato la presenza di tumori polmonari in fascia peri-Vesuviana, sono risultati il lascito di precedenti lavorazioni con l'amianto nelle aree portuali, risalenti 10-20 anni prima. Il valore di questa indagine metterà il nostro Sistema sanitario regionale in condizione di attuare un piano di contrasto mirato rispetto alle cause ambientali determinanti problemi oncologici".(Ren)