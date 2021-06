Napoli: induzione indebita, arrestato ex vicesindaco di Torre Annunziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Guardia di finanza di Torre Annunziata (Na) ha arrestato Luigi Ammendola, ex vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Torre Annunziata, in quota Pd, ritenuto responsabile di induzione indebita, commessa mentre era in carica al Comune di Torre Annunziata. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Secondo chi ha condotto le indagini, l'ex vicesindaco, sarebbe coinvolto nel caso delle tangenti per l'affidamento dei lavori di adeguamento delle scuole del Comune di Torre Annunziata. (Ren)