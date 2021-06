Covid: Toninelli (M5s), per superare disservizi e differenze rivedere Titolo V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo la verità sui disservizi - per usare un eufemismo - che i lombardi hanno dovuto affrontare durante quest’anno e mezzo di pandemia sono un nervo scoperto per tanti, ma la cosa peggiore è che sono stati una disgrazia per tutti. Grazie alla campagna vaccinale piano piano riusciremo a tornare alla normalità. Ma - per quanto riguarda la Lombardia - abbiamo dovuto attendere il mea culpa della giunta regionale leghista che ha ammesso la propria inadeguatezza, abbandonando il sistema di prenotazione di Aria e preferendo quello nazionale di Poste italiane". Lo afferma in una nota il senatore lombardo del Movimento cinque stelle, Danilo Toninelli. "D’altronde - aggiunge - dopo aver mandato i lombardi, tra cui molti anziani, anche a 100 km di distanza dalla propria casa per vaccinarsi a causa di errori del sistema di Aria, dopo aver sprecato dosi e dosi di vaccino perché nessuno veniva convocato negli hub, l’ammissione di inadeguatezza è arrivata e la società tanto voluta dalla Lega è stata messa da parte. Allo stesso modo andrebbe messo da parte il Titolo V della Costituzione, da rivedere per evitare quella sanità a diverse velocità a cui abbiamo assistito anche nel peggiore dei modi. Il Movimento cinque stelle ha presentato un disegno di legge in Senato e mi auguro si possa aprire presto una discussione seria sul tema". (Com)